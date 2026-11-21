Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

У армянских реваншистов очередное обострение. На этот раз причиной стала запись "Азербайджан" в графе "Место рождения" новых биометрических паспортов Армении, выдаваемых карабахским армянам. Казалось бы, обычная процедура оформления документов. Но для тех, кто годами отказывался смириться с окончанием сепаратистского проекта, само упоминание Азербайджана в официальных документах стало очередным поводом для истерики.

Так называемый "Союз "А̶р̶ц̶а̶х̶" выпустил заявление, в котором попытался представить решение армянских властей чуть ли не политическим преступлением. Авторы документа рассуждают о правах, идентичности, международных нормах и требуют пересмотреть решение. Не хватает разве что обращения в ООН с просьбой срочно вмешаться в работу армянской паспортной службы.

Читаешь это заявление и поражаешься. Сколько пафоса и громких обвинений из-за того, что в паспорте указана страна рождения. Авторы явно рассчитывали придать своему возмущению исторический масштаб, но в итоге лишь продемонстрировали, насколько болезненно воспринимают даже официальное отражение давно сложившихся реалий. Можно сколько угодно протестовать против формулировки, но от этого ее содержание не изменится.

Особенно забавно наблюдать, как тщательно они подбирают юридические формулировки, пытаясь оспорить то, что давно стало очевидным. Еще в 2022 году в Праге Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Алма-Атинской декларации и взаимное признание территориальной целостности. Впоследствии армянское руководство неоднократно подтверждало эту позицию. Но для этих реваншистов, судя по всему, заявления собственного государства имеют силу только тогда, когда совпадают с их личными желаниями. В противном случае начинается очередной спектакль с обвинениями в предательстве.

А ведь за всей этой бурной деятельностью скрывается довольно простая проблема: некоторым политикам совершенно нечего предложить обществу, кроме бесконечного возвращения к одной и той же теме. Вместо новых идей и содержательной повестки - очередной повод для скандала. Сегодня им не понравилась паспортная графа, завтра, вероятно, не устроит формулировка в школьном учебнике, послезавтра - дорожный указатель. При таком подходе скоро придется объявлять политической провокацией и географические карты.

Но вся эта история обнажает главное: армянские реваншисты до сих пор считают, что могут оспаривать принадлежность Карабаха Азербайджану. Им мало того, что их территориальные притязания потерпели крах, - они пытаются сохранить их хотя бы на бумаге, превращая каждую официальную формулировку в повод для скандала. Только вот никакие заявления не способны изменить международно признанные границы.

И хватит уже изображать оскорбленное величие. Когда единственное, что осталось от прежних амбиций, - это возможность возмущаться записями в паспортах, пора признать, что политическая повестка закончилась. Можно до бесконечности строчить заявления, обвинять всех вокруг и цепляться за каждую формулировку, но от этого претензии не станут менее абсурдными, а исторический разгром реваншистских амбиций - менее окончательным.