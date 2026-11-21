Итальянский ювелир Паоло Булгари, который вывел дом Bvlgari в мир высокой моды, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Похороны легендарного ювелира состоятся в понедельник, 23 ноября, в Риме, уточняет издание. Причины смерти главы модного дома не раскрываются.

Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года. Он был внуком основателя бренда Bvlgari Сотирио Булгари. Паоло унаследовал компанию и вывел ювелирный бренд на уровень высокой моды. Расцвет дома пришелся на 1960-1970-е годы, когда его клиентами стали кинозвезды. При этом до 2011 года компания оставалась семейной. Позднее она была продана французскому консорциуму LVMH, но оставалась тесно связанной с итальянской столицей.