Бакинский государственный университет (БГУ) опроверг распространившуюся информацию об увольнении сотрудника вуза по распоряжению ректора Малейка Аббасзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и информации БГУ.

Отмечается, что Малейка Аббасзаде была представлена коллективу университета 19 ноября. С момента вступления в должность ректора она не подписывала никаких распоряжений об увольнении или назначении сотрудников.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что распоряжением Малейка Аббасзаде помощник ректора Нармин Гейдарлы была освобождена от занимаемой должности.