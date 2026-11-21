https://news.day.az/society/1876157.html БГУ опроверг увольнение помощника ректора Бакинский государственный университет (БГУ) опроверг распространившуюся информацию об увольнении сотрудника вуза по распоряжению ректора Малейка Аббасзаде. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и информации БГУ. Отмечается, что Малейка Аббасзаде была представлена коллективу университета 19 ноября.
БГУ опроверг увольнение помощника ректора
Бакинский государственный университет (БГУ) опроверг распространившуюся информацию об увольнении сотрудника вуза по распоряжению ректора Малейка Аббасзаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и информации БГУ.
Отмечается, что Малейка Аббасзаде была представлена коллективу университета 19 ноября. С момента вступления в должность ректора она не подписывала никаких распоряжений об увольнении или назначении сотрудников.
Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что распоряжением Малейка Аббасзаде помощник ректора Нармин Гейдарлы была освобождена от занимаемой должности.
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