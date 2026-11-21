В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "Вечер камерной музыки", говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в концерте принял участие Азербайджанский государственный струнный квартет в составе: Назрин Асланлы (скрипка), Хаяла Абдуллаева (скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель).

В программу вечера вошли Струнный квартет №6 фа минор, op. 80 Феликса Мендельсона и Струнный квартет №1 ля мажор Александра Бородина.

Камерная музыка занимает особое место в классическом искусстве. В отличие от масштабных симфонических произведений, она предполагает более тесный контакт исполнителей между собой и с аудиторией, раскрывая индивидуальность каждого инструмента и создавая атмосферу творческого единения. Здесь важны не только виртуозность и техническое мастерство, но и тонкое чувство ансамбля, взаимопонимание музыкантов и умение передать самые сокровенные оттенки музыкальной мысли.

Вечер стал возможностью вновь обратиться к непреходящим ценностям мирового классического наследия, оценить выразительные возможности струнного квартета и почувствовать особую атмосферу живого камерного музицирования.

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