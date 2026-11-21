Азербайджанский боец UFC Тахир Абдуллаев одержал победу на турнире UFC Qatar, прошедшем в столице Катара - Дохе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступавший в предварительном карде представитель Азербайджана встретился с австралийцем Джейком Мэттьюсом. По итогам трех раундов судьи единогласно признали победителем Абдуллаева: двое из них оценили поединок со счетом 30:27, а третий - 29:28 в пользу азербайджанского спортсмена.

Таким образом, Тахир завершил победой и свой второй поединок в UFC.

Отметим, что Абдуллаев успешно дебютировал в лиге 27 июня на турнире UFC Fight Night в Баку, где победил бразильца Джефферсона Насименто техническим нокаутом в третьем раунде.