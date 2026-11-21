https://news.day.az/society/1876162.html В Газахе мужчина отравился угарным газом В Газахском районе произошло отравление угарным газом со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие зарегистрировано в селе Кемерли. 49-летний житель Баку В. Мамедов скончался от отравления угарным газом в доме, расположенном в этом селе. По факту проводится расследование.
В Газахе мужчина отравился угарным газом
В Газахском районе произошло отравление угарным газом со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие зарегистрировано в селе Кемерли.
49-летний житель Баку В. Мамедов скончался от отравления угарным газом в доме, расположенном в этом селе.
По факту проводится расследование.
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