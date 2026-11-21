Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить с Ираном долгосрочное соглашение, которое навсегда лишит Тегеран возможности получить ядерное оружие.

Как сообщает Day.Az, об этом он сказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Иран неоднократно нарушал ранее достигнутые договоренности, поэтому новое соглашение должно сохранять силу независимо от того, кто в будущем будет занимать пост президента США.

"Они заключают соглашение, а на следующий день его нарушают. Поэтому я собираюсь сделать так, чтобы, даже если через 4 года, через 15 или через 20 лет у нас будет некомпетентный президент, соглашение, которое я заключу, оставалось в силе. Я не позволю, чтобы кто-то дал им возможность получить ядерное оружие", - заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что намерен обеспечить долгосрочный характер договоренностей, исключив возможность их пересмотра будущими американскими администрациями.