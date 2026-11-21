Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В мировой политике расстояние между странами давно перестало быть главным препятствием для развития отношений. Гораздо важнее наличие общих интересов, политического доверия и понимания того, какую пользу партнерство может принести обеим сторонам. Именно с этой точки зрения следует рассматривать официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам, состоявшийся 19-21 ноября. Его итоги показали, что отношения Баку и Ханоя вступают в новый этап, в котором историческая дружба должна получить продолжение в конкретных экономических проектах, инвестициях и расширении международного сотрудничества.

Азербайджан и Вьетнам находятся в разных частях Азии, имеют собственные исторические и экономические особенности. Однако между двумя народами сложились отношения, которые выдержали испытание временем. Дипломатические отношения были установлены в 1992 году, но их история началась значительно раньше. Важную роль в формировании этой дружбы сыграли общенациональный лидер Гейдар Алиев и первый президент независимого Вьетнама Хо Ши Мин. В 1959 году Хо Ши Мин посетил Азербайджан, а в 1983 году Гейдар Алиев побывал во Вьетнаме.

Особое место в этой истории занимает помощь Азербайджана в становлении нефтяной промышленности Вьетнама. В советский период азербайджанские специалисты участвовали в развитии нефтегазового сектора этой страны, а около пяти тысяч вьетнамских студентов получили образование в Азербайджане. Эти связи оставили заметный след в отношениях двух народов. Их значение хорошо передает выступление президента То Лама в Ханое, в котором он назвал Азербайджан вторым домом для многих вьетнамцев.

Символично, что культурное сотрудничество также имеет глубокие корни. Еще в 1955 году Кара Караев создал "Вьетнамскую сюиту", а азербайджанский режиссер Аждар Ибрагимов участвовал в создании первой национальной киношколы Вьетнама. Все это показывает, что отношения двух стран формировались далеко за пределами официальных дипломатических контактов. Сегодня эта историческая основа создает благоприятные условия для расширения сотрудничества уже в совершенно других масштабах.

Важной вехой стал май 2025 года, когда во время государственного визита То Лама в Азербайджан стороны официально установили стратегическое партнерство. Нынешний визит Президент Ильхама Алиева стал продолжением этого процесса. В Ханое главы государств провели переговоры, приняли совместное заявление и стали свидетелями обмена рядом двусторонних документов. Таким образом, стратегическое партнерство получило дополнительное практическое содержание.

Глава нашего государства, выступая на официальном обеде, подчеркнул, что Вьетнам - дружественная для Азербайджана страна.

"Вьетнам - дружественная для нас страна и стратегический партнер. "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", принятая во время государственного визита уважаемого Президента господина То Лама в нашу страну в прошлом году, вывела наши двусторонние отношения на качественно новый уровень", - сказал глава государства.

За этой короткой формулировкой стоит вполне конкретная политика. Баку рассматривает Ханой как важного партнера в Юго-Восточной Азии, а взаимодействие двух государств открывает возможности для выхода на новые рынки, привлечения инвестиций и укрепления связей с государствами АСЕАН.

Одним из наиболее перспективных направлений остается энергетика. Здесь у Азербайджана и Вьетнама есть серьезная историческая база и возможности для взаимовыгодного взаимодействия. Для Вьетнама азербайджанский опыт развития нефтегазовой отрасли имеет особое значение. В свою очередь, Азербайджан заинтересован в расширении энергетических связей с азиатскими партнерами и укреплении своего присутствия на рынках Юго-Восточной Азии.

Во время переговоров Президента Ильхама Алиева и То Лама обсуждалось взаимодействие Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR и Вьетнамской национальной нефтегазовой компании PetroVietnam. Это направление заслуживает особого внимания. Сотрудничество двух национальных энергетических компаний может охватывать не только поставки сырья, но и разведку, добычу, нефтесервисные услуги, подготовку специалистов и нефтехимию.

Совместное заявление также предусматривает расширение поставок энергоресурсов и продолжение рассмотрения долгосрочных договоренностей о поставках азербайджанской нефти и сжиженного природного газа. Разумеется, эти положения пока следует рассматривать как согласованные направления дальнейшей работы. Однако сам факт их включения в документ на уровне глав государств свидетельствует о серьезности энергетической повестки.

Не менее интересным направлением становится возобновляемая энергетика. В рамках визита был подписан исполнительный договор между Министерством энергетики Азербайджана и вьетнамской ROX Group, предусматривающий оценку, разработку и реализацию проектов солнечной и ветряной электростанций в Азербайджане. Это уже конкретный механизм перехода от политических договоренностей к инвестиционному взаимодействию.

Для Баку важно, что сотрудничество с вьетнамскими компаниями может расширяться не только в традиционных отраслях. Азербайджан последовательно развивает проекты в сфере зеленой энергетики, а привлечение новых инвесторов позволяет расширять круг международных партнеров и технологических возможностей.

Еще одно направление, способное придать отношениям стратегическую экономическую глубину, - транспорт и логистика. В совместном заявлении особое внимание уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также развитию железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского сообщения.

Для Вьетнама, обладающего развитой производственной базой и активно участвующего в международной торговле, выход на новые транспортные направления имеет большое значение. Азербайджан, в свою очередь, располагает необходимой инфраструктурой и географическими преимуществами для организации перевозок между Азией и Европой.

Транскаспийский маршрут в этой связи открывает дополнительные возможности. Расширение связей с вьетнамскими экспортерами, портами, логистическими операторами и транспортными компаниями может способствовать увеличению грузопотока через Азербайджан. При этом речь идет не только о транзите. Развитие прямых деловых контактов позволит азербайджанским и вьетнамским компаниям активнее выходить на рынки друг друга.

Отдельное значение имеет перспектива открытия прямого авиасообщения. В совместном заявлении стороны договорились содействовать ускорению этого процесса. Прямые рейсы способны облегчить деловые поездки, увеличить туристический поток и сделать контакты между гражданами двух стран более регулярными. Для партнерства, которое намерено развиваться сразу по нескольким направлениям, это важная практическая составляющая.

Переговоры в Ханое показали, что повестка Азербайджана и Вьетнама значительно шире энергетики и торговли. Стороны договорились развивать взаимодействие в оборонной сфере, безопасности, сельском хозяйстве, горнодобывающей и алюминиевой промышленности. Предусмотрен обмен опытом между правоохранительными органами, включая борьбу с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и киберпреступностью.

Отдельное внимание уделено гуманитарным связям. В совместном заявлении закреплены намерения развивать образовательные обмены, рассмотреть возможность предоставления взаимных стипендий, проводить совместные исследования и организовывать дни культуры. Это особенно важно с учетом того, что образовательные контакты уже имеют многолетнюю историю.

Есть и более широкое политическое измерение. Азербайджан и Вьетнам взаимодействуют в рамках ООН, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Теперь стороны намерены активнее развивать связи между Азербайджаном и АСЕАН, а также ее государствами-членами.

Для Азербайджана это направление представляет особый интерес. Юго-Восточная Азия является крупным экономическим и политическим регионом, а укрепление отношений с Вьетнамом может стать дополнительной опорой для расширения контактов с другими его государствами. Ханой в данном случае выступает не только двусторонним партнером Баку, но и важным участником более широкой региональной повестки.

Показательно и то, что Президент Ильхам Алиев отдельно поблагодарил вьетнамскую сторону за поддержку Азербайджана в 2020 году, во время Отечественной войны.

"Мы признательны за постоянную поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны 2020 года", - сказал глава государства.

Подобные моменты имеют значение для понимания политической основы отношений: взаимное уважение и поддержка в принципиальных вопросах создают доверие, которое впоследствии помогает развивать сотрудничество и в других областях.

Итоги визита Президента Ильхама Алиева в Ханой позволяют говорить о заметном расширении азербайджано-вьетнамской повестки. Историческая дружба получила новое содержание, политический диалог подкреплен совместными договоренностями, а экономическое взаимодействие постепенно приобретает конкретные очертания. При этом особенно важно, что стороны определили широкий круг направлений, по которым предстоит работать в ближайшие годы.

Достигнутые в Ханое договоренности создают основу для последовательного расширения сотрудничества. Впереди - развитие контактов между компаниями, реализация инвестиционных проектов, укрепление транспортных связей и запуск новых совместных инициатив. Все это позволит наполнить стратегическое партнерство конкретными экономическими результатами и укрепить взаимное присутствие двух стран на международных рынках

У Азербайджана и Вьетнама для этого есть все необходимые предпосылки: историческое доверие, политическая воля, взаимный интерес и направления сотрудничества, в которых возможности двух стран дополняют друг друга. Географическая удаленность при таких условиях перестает быть серьезным препятствием. Более того, она открывает пространство для новых торговых, инвестиционных и транспортных связей.

В конечном счете значение визита заключается в том, что Баку и Ханой обозначили общее понимание будущего своих отношений. Дружба, проверенная десятилетиями, получает новое содержание и прочную основу для долгосрочного экономического и политического партнерства. Визит Президента Ильхама Алиева стал важным шагом в этом процессе, подтвердив стремление Азербайджана расширять круг стратегических партнеров, укреплять связи с Юго-Восточной Азией и открывать новые возможности для отечественной экономики. Последовательная внешняя политика главы нашего государства, основанная на развитии взаимовыгодных отношений с различными регионами мира, позволяет Баку превращать исторические связи в реальные возможности для будущего. Отношения с Вьетнамом становятся еще одним подтверждением этого курса.