Всемирно известный Грузинский национальный балет "Сухишвили", отмечающий 80-летие творческой истории, 23 ноября выступит в Баку. Концерт состоится на сцене Дворца Гейдара Алиева, говорится в сообщении AZKONSERT.

В рамках гастрольной программы коллектив представит зрителям знаменитые грузинские национальные танцы, отличающиеся самобытной хореографией, виртуозной техникой исполнения и особой динамикой движений.

Выступления "Сухишвили" сочетают богатые традиции грузинского народного танца с выразительными сценическими решениями. Особое место в программе занимают характерные для грузинской хореографии стремительные мужские танцы, сложные акробатические элементы и изящная пластика женских партий.

За 80 лет своей истории балет "Сухишвили" приобрёл международную известность, представляя грузинскую национальную культуру на ведущих сценах мира. Коллектив стал одним из узнаваемых символов грузинского хореографического искусства.

Предстоящий концерт в Баку предоставит азербайджанской публике возможность познакомиться с богатством и самобытностью грузинской танцевальной традиции.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/sukhishvili-georgian-national-ballet