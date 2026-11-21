Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Вьетнам с официальным визитом, и 21 ноября они с президентом То Ламом приняли Совместное заявление. Если смотреть только на эти три дня, получится красивая, но отдельная история. Интереснее отойти на шаг и посмотреть, какую политику Ильхам Алиев проводит в Азии последние полтора года. Тогда видно, что Ханой - не отдельное событие, а продуманный ход в долгой партии, которую Баку ведет уверенно и без спешки, как и всегда

Все началось в мае прошлого года. То Лам, генеральный секретарь вьетнамской Компартии, впервые приехал в Баку с государственным визитом. Стороны договорились о стратегическом партнерстве, и гость пригласил Ильхама Алиева с ответным визитом. "Он любезно пригласил меня, и я с большим удовольствием принял это приглашение. И вот, спустя год, я здесь", - сказал президент Азербайджана на встрече с вьетнамским премьером уже во Вьетнаме.

У этой дипломатическую вежливости есть и вполне осязаемый результат. Премьер-министр Ле Минь Хынг объявил, что Вьетнам скоро откроет посольство в Баку. Наше посольство в Ханое работает давно, а вьетнамского в Азербайджане до сих пор не было. Посольства открывают тогда, когда уверены, что отношения всерьез и надолго. Такая уверенность у Ханоя появилась именно после разговоров с Ильхамом Алиевым.

Вьетнам при этом возник на карте не сам по себе. Месяц назад, в середине октября, Баку принимал саммит СВМДА. Туда приехали премьер Камбоджи Хун Манет и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. С Камбоджей подписали соглашения о торговле и об избежании двойного налогообложения. Лаос на саммите, который вел Азербайджан, стал полноправным членом организации. А еще в прошлогоднем документе с Вьетнамом записано, что Ханой поможет Баку развивать связи с АСЕАН.

Камбоджа, Лаос, теперь Вьетнам. За несколько месяцев у Азербайджана появились прочные связи с целым регионом, о котором еще недавно в Баку вспоминали нечасто. Так складывается не случайно. Алиев шаг за шагом открывает для страны Юго-Восточную Азию, и Вьетнам - самая крупная экономика из этой тройки.

Самым теплым моментом переговоров, пожалуй, стал разговор о событиях 2020 года. Ильхам Алиев напомнил, что азербайджанцы всегда поддерживали борьбу вьетнамского народа за независимость, и добавил: "Такую же солидарность со стороны народа Вьетнама и его Правительства наблюдали и мы во время нашей освободительной войны в 2020 году, когда вы решительно поддержали нас, в том числе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций". В 2020 году Азербайджан поддержали страны, которые находятся за тысячи километров от Карабаха. Таких друзей не находят за неделю. Их годами собирают, и собирал их Ильхам Алиев.

В Ханое президент говорил и о том, что Азербайджан может дать партнерам. Еще накануне визита, в интервью Вьетнамскому информационному агентству, он сформулировал это так: "Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа". На встрече с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном добавил: "Цепочка поставок энергоресурсов, обеспечиваемая Азербайджаном, является очень надежной". Вьетнамскому бизнесу Ильхам Алиев предложил Средний коридор - дорогу на рынки региона и в Европу. Обсуждали и поставки азербайджанских нефтепродуктов, оборонную промышленность, строительство, туризм, прямые авиарейсы.

Цифры пока скромные, и президент этого не скрывает. Товарооборот в прошлом году превысил 150 миллионов долларов, и, по словам главы государства, этот показатель "пока не отражает реальных возможностей". Зато транзит вьетнамских грузов через Азербайджан за девять месяцев этого года вырос почти в шесть раз. А в Ханое Министерство энергетики подписало с вьетнамской ROX Group договор о строительстве в Азербайджане солнечной и ветряной электростанций. Вьетнамцы готовы вкладывать деньги в нашу экономику, а это лучшая оценка доверия.

Принимали Ильхама Алиева соответственно. Президента Азербайджана и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали То Лам с супругой, почетный караул, гимны двух стран. Главные издания Вьетнама - партийная газета "Нян Зан", государственное агентство, радио "Голос Вьетнама" - подробно рассказывали о каждой встрече.

"Я был здесь более десяти лет назад и вижу, как многое изменилось", - сказал Ильхам Алиев вьетнамским собеседникам. За эти десять с лишним лет изменился и Азербайджан. Страна вернула свои земли, стала поставщиком газа для Европы и транзитным узлом между Востоком и Западом. Теперь же благодаря Ильхаму Алиеву азербайджанская дипломатия добирается туда, где раньше Баку почти не бывал.