В Агдаме впервые прошли масштабные праздничные мероприятия, посвящённые Дню города - 20 ноября, возвращённый Азербайджану после 44-дневной Отечественной войны. Город отметил эту дату в атмосфере возрождения, культурных событий и постепенного возвращения жителей в родные края, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Восстанавливающийся Агдам постепенно обретает новую жизнь. В городе, куда поэтапно возвращаются жители, царит праздничная атмосфера. Программа торжеств, организованная Министерством культуры и Специальным представительством Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, объединила музыкальные, театральные, художественные и культурно-познавательные мероприятия.

Одним из ярких событий стал показ Карабахских лошадей в Историко-архитектурном музейном комплексе "Имарет". Гости праздника смогли увидеть выступления конного отряда на знаменитых Карабахских скакунах. Военный оркестр исполнил музыкальные произведения из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", а танцевальный ансамбль представил национальные хореографические номера. Особый интерес зрителей вызвали показательные выступления всадников, продемонстрировавших мастерство верховой езды.

Праздничная программа продолжилась в Агдамском мугамном центре, где состоялись творческие встречи и художественные мероприятия. Для школьников был организован мастер-класс по изобразительному искусству под руководством преподавателя Гуманитарного колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств Зияфета Асланлы и профессионального художника Зохраба Дадашова.

Юные участники продемонстрировали свои художественные способности, создавая работы, посвящённые природной красоте Агдама, его историко-культурному наследию и современному развитию. По завершении мастер-класса специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов ознакомились с детскими работами и пообщались с их авторами.

Особое место в праздничной программе занял театр. На сцене средней школы №1 города Агдам был представлен спектакль "Гёйчек Фатма" Агдамского государственного драматического театра, поставленный по мотивам известной азербайджанской народной сказки.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Эльмир Гумбатов, художником-постановщиком - Мушфиг Гараев, музыкальное оформление подготовил Эльшан Джафаров, художником по свету стал Анар Шукюров, ассистентом режиссёра - Джейхун Юсифов.

В постановке приняли участие заслуженная артистка Аида Гасымова, а также актёры Эльмир Гумбатов, Ульвия Гасымова, Рустам Мамедов, Зарифа Агаева, Афаг Алиева, Рамиль Гусейнзаде и Анар Зейналов. Спектакль был тепло встречен школьниками. Обращение к национальному фольклору стало частью программы, направленной на эстетическое воспитание детей и приобщение молодого поколения к культурным ценностям.

Важным событием Дня города стали и художественные экспозиции, посвящённые исторической памяти и красоте Карабаха. При организации Министерства культуры и Союза фотографов Азербайджана в Агдамском мугамном центре открылась фотовыставка "Агдам: на крыльях времени".

В экспозицию вошли более 30 работ семи профессиональных фотографов, запечатлевших историческое наследие Агдамского района, его природные ландшафты и процессы восстановления города.

Здесь же была представлена выставка "Моё сердце стремится к Карабаху" художника и архитектора Явера Рзаева, проживающего в США. В экспозиции демонстрируются 11 картин, созданных автором в Америке в 2010 году и посвящённых природе Карабаха, любви к родной земле и тоске по Отечеству.

В своих произведениях художник через воспоминания и образы родного края передаёт красоту карабахских гор, природные пейзажи, игру света и красок, а также глубокую эмоциональную связь человека с родиной. Обе выставки посетили Эмин Гусейнов, Мурад Гусейнов и представители общественности района.

Музыкальным завершением праздничной программы стал концерт в открытом амфитеатре Агдамского мугамного центра. На сцене выступили Государственный ансамбль "Гая" и ханенде, представившие разнообразную музыкальную программу, которая подарила зрителям праздничное настроение.

Примечательно, что этот концерт стал первым культурно-массовым мероприятием, проведённым в амфитеатре центра, открытого в прошлом году. Таким образом, новая площадка впервые приняла публику в рамках празднования Дня города.

Первое празднование Дня города Агдам объединило историю и современность, национальные традиции и новые культурные инициативы. Карабахские скакуны, мугам, народный театр, изобразительное искусство и музыка стали символами возвращения к мирной жизни и возрождения культурной среды города.

Сегодняшний Агдам - это не только город с богатой историей и памятью, но и пространство созидания, где постепенно формируется новая жизнь, а культурное наследие становится важной частью его будущего.