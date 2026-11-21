https://news.day.az/world/1876168.html

Пашинян вспомнил, что завтра воскресенье, и перенес старт TRIPP

Официальный старт реализации проекта TRIPP будет дан в понедельник, 23 ноября. Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети. "Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт реализации проекта TRIPP будет дан в понедельник, 23 ноября", - написал он.