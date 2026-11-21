https://news.day.az/sport/1876167.html Парадзюдоист Ильхам Закиев завоевал бронзу на Гран-при в Египте Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев стал бронзовым призером соревнований Гран-при, проходивших в Александрии (Египет). Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная паралимпийская комиссия Азербайджана. Cпортсмен выступал в категории J1 в весовой категории свыше 95 кг.
Парадзюдоист Ильхам Закиев завоевал бронзу на Гран-при в Египте
Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев стал бронзовым призером соревнований Гран-при, проходивших в Александрии (Египет).
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная паралимпийская комиссия Азербайджана.
Cпортсмен выступал в категории J1 в весовой категории свыше 95 кг.
В 1/8 финала Закиев одержал победу над британцем Дэном Инглишем, однако в четвертьфинале уступил представителю Молдовы Яну Басоке.
В утешительном поединке азербайджанский спортсмен оказался сильнее узбекистанца Улмаса Раимова, а в схватке за бронзовую медаль одолел казахстанца Багланбека Оналбека, поднявшись на третью ступень пьедестала почета.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре