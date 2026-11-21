21 ноября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Социалистическую Республику Вьетнам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали президент Академии наук и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Тхай и другие официальные лица.