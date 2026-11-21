https://news.day.az/officialchronicle/1876175.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам - ВИДЕО 21 ноября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Социалистическую Республику Вьетнам. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам - ВИДЕО
21 ноября завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Социалистическую Республику Вьетнам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали президент Академии наук и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Тхай и другие официальные лица.
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