https://news.day.az/world/1876173.html Финляндия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Ловийсы. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии. Инцидент произошел сегодня в 12:34 по местному времени.
Финляндия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Ловийсы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии.
Инцидент произошел сегодня в 12:34 по местному времени.
По заявлению министра обороны Финляндии, инцидент расследуется силами обороны и пограничной охраной совместно с другими ведомствами.
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