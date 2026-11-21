Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Ловийсы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии.

Инцидент произошел сегодня в 12:34 по местному времени.

По заявлению министра обороны Финляндии, инцидент расследуется силами обороны и пограничной охраной совместно с другими ведомствами.