В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась музыкальная программа "Концерт молодых вокалистов", организованная совместно Министерством культуры Азербайджана, Государственным академическим театром оперы и балета и музеем, говорится в сообщении пресс-службы театра.

На открытии заместитель директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солист театра, заслуженный артист Рамиль Гасымов подчеркнул, что воспитание молодых вокалистов и поддержка их творческого потенциала имеют особое значение для будущего музыкальной культуры страны.

Он отметил, что возможности, предоставляемые молодым артистам, способствуют их профессиональному становлению, приобретению сценического опыта и популяризации национального музыкального искусства. Рамиль Гасымов также выразил благодарность руководству Национального музея искусств Азербайджана за организацию концерта и создание благоприятных условий для выступления молодых исполнителей.

В сопровождении концертмейстеров Марьям Мамедовой и Тофика Шихиева выступили молодые вокалисты Мухаммед Шаммадов, Гюнель Гаджиева, Айнель Мехтиева, Эмиль Исмаилов, Рашад Гасанзаде, Гюльзар Гусейнова, Рахман Азизли, Нигяр Джафарова, Мелек Исрафилова, Зумруд Давудова, Шамс Гахраманова, Руслан Персан и Эльчин Ахадзаде.

В программу вошли арии, романсы и дуэты из опер и оперетт выдающихся композиторов - Гаэтано Доницетти, Фикрета Амирова, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Узеира Гаджибейли, Джоаккино Россини, Муслима Магомаева, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Шарля Гуно.

Молодые исполнители представили произведения различных музыкальных жанров и характеров, продемонстрировав свои вокальные возможности, артистизм и сценическое мастерство.

Завершился концерт совместным исполнением всеми участниками знаменитого произведения Libiamo ne' lieti calici из оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Мероприятие стало важной площадкой для раскрытия творческого потенциала молодых вокалистов, популяризации классического музыкального наследия и привлечения интереса к оперному искусству.

Выступления молодых артистов были тепло встречены публикой и сопровождались продолжительными аплодисментами.

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