https://news.day.az/sport/1876181.html Алькарас обыграл Шелтона и стал первым финалистом Итогового турнира Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира ATP - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Алькарас стал 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.
Алькарас обыграл Шелтона и стал первым финалистом Итогового турнира
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира ATP - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
Алькарас стал 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету Шелтона 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В финале Алькарас встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.
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