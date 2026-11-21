Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Бена Шелтона в полуфинале Итогового турнира ATP - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Алькарас стал 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. На счету Шелтона 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В финале Алькарас встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.