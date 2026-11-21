Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над расширением гуманитарных договоренностей между Россией и Украиной.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, ранее достигнутое перемирие позволило эвакуировать людей из Олешек Херсонской области, что, вероятно, спасло им жизни.

"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого", - заявил глава Белого дома.