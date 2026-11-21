https://news.day.az/officialchronicle/1876178.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства во Вьетнам - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры официального визита главы государства во Вьетнам. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства во Вьетнам - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры официального визита главы государства во Вьетнам.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам".
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