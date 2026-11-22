https://news.day.az/society/1876189.html

ВАЗ и Toyota столкнулись в Гяндже, есть пострадавший

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария зарегистрирована на проспекте Ататюрка. Столкнулись автомобили марки VAZ 2107 и Toyota Corolla. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota.