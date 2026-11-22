В рамках III Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой в Центральной школе искусств имени Гара Гараева состоялся концерт "Наследие искусства - голос будущего", посвящённый памяти выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вечер объединил известных исполнителей, педагогов и юных музыкантов - учащихся Центральной школы искусств имени Гара Гараева и Вокальной музыкальной школы Фидан Гаджиевой.

В концерте приняли участие основатель и руководитель фестиваля, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Кёнюль Гусейнова, а также молодые исполнители, представившие свои способности в различных музыкальных направлениях.

Программа вечера охватила произведения классической и азербайджанской музыкальной культуры. В исполнении участников прозвучали сочинения Жоржа Бизе, Эрнесто Де Куртиса, Сергея Рахманинова, Антонио Кальдара, Джахангира Джахангирова, Гасана Рзаева, Арифа Ализаде, Сарвара Фараджова, Джаваншира Аллахвердиева, Кара Караева, Тофика Гулиева, Франца Шуберта, Фикрета Амирова, Василия Касенко, Антонина Дворжака и Сулеймана Гаджибекова.

Особое место в программе заняли произведения Гара Гараева, творчество которого стало главной тематической линией вечера. Его музыкальное наследие было представлено в исполнении юных пианистов, вокалистов, скрипачей, исполнителей на таре, кяманче и кануне, а также камерного оркестра и объединённого хора Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Наряду с сольными выступлениями зрители увидели ансамблевые номера, танцевальные композиции и хоровые исполнения. В концерте также приняли участие учащиеся вокального, инструментального и хореографического отделений школы. Участникам были вручены сертификаты фестиваля.

Организаторы подчеркнули значимость сохранения творческого наследия Гара Гараева и передачи его следующим поколениям. Концерт стал не только данью уважения великому композитору, но и возможностью продемонстрировать творческий потенциал молодых музыкантов, продолжающих традиции азербайджанской музыкальной школы.

Отметим, что III Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой приурочен к 50-летию народной артистки Азербайджана и 30-летию её творческой деятельности. Впервые в истории Азербайджана фестиваль классического искусства такого масштаба проходит на протяжении трёх месяцев - с 7 сентября по 7 декабря. Финальный вечер состоится во Дворце Гейдара Алиева.

В рамках фестиваля представлено около 30 музыкальных и культурных мероприятий, которые проходят не только в Баку и регионах Азербайджана, но и на международных площадках в Европе.

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