https://news.day.az/world/1876190.html КСИР атаковал две американские базы в Бахрейне - ФОТО Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars. Официального подтверждения атаки со стороны КСИР пока нет.
КСИР атаковал две американские базы в Бахрейне - ФОТО
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars.
Официального подтверждения атаки со стороны КСИР пока нет.
Как сообщают СМИ, после иранских атак в Бахрейне загорелся промышленный объект.
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