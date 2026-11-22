Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские базы Шейх Иса и Эль-Джуфайр в Бахрейне в ответ на действия США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars.

Официального подтверждения атаки со стороны КСИР пока нет.

Как сообщают СМИ, после иранских атак в Бахрейне загорелся промышленный объект.