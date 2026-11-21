Турецкая актриса Аслыхан Малбора опровергла сообщения о том, что в следующем месяце выйдет замуж за своего возлюбленного, актера Чагатая Улусоя, за границей.

Как сообщает Day.Az, об этом Малбора рассказала журналистам в Стамбуле после театрального спектакля, ответив на их вопросы.

Комментируя слухи о свадьбе, актриса заявила: "Нет, это неправда, я не выхожу замуж".

В последние дни появились не только слухи о предстоящей свадьбе пары, но и предположения о возможной беременности актрисы.

На вопрос корреспондента газеты Milliyet о том, намерена ли она предпринять юридические шаги в связи с распространением слухов о беременности, Малбора ответила:

"Я не беременна и не собираюсь обращаться в суд".