В тоннеле на проспекте Зии Буниятова в Баку произошла авария на водопроводе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в тоннеле, ведущем с проспекта Зии Буниятова в направлении круга Гялябя, из-за прорыва проходящих над ним водопроводных труб непрерывно капает вода.

В результате проезжая часть намокла и стала скользкой.

Сложившаяся ситуация привела к ухудшению видимости и затруднению движения автомобилей в этом направлении.

Водителей призывают быть осторожными при проезде через данный участок.