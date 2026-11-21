https://news.day.az/society/1876184.html В тоннеле в Баку прорвало трубу, движение затруднено - ФОТО В тоннеле на проспекте Зии Буниятова в Баку произошла авария на водопроводе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в тоннеле, ведущем с проспекта Зии Буниятова в направлении круга Гялябя, из-за прорыва проходящих над ним водопроводных труб непрерывно капает вода. В результате проезжая часть намокла и стала скользкой.
В тоннеле в Баку прорвало трубу, движение затруднено - ФОТО
В тоннеле на проспекте Зии Буниятова в Баку произошла авария на водопроводе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в тоннеле, ведущем с проспекта Зии Буниятова в направлении круга Гялябя, из-за прорыва проходящих над ним водопроводных труб непрерывно капает вода.
В результате проезжая часть намокла и стала скользкой.
Сложившаяся ситуация привела к ухудшению видимости и затруднению движения автомобилей в этом направлении.
Водителей призывают быть осторожными при проезде через данный участок.
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