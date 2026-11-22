США не ограничивали военное сотрудничество с Канадой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти.

"Я не вижу никаких изменений в том, что мы делаем: как в военной сфере, так и в других областях", - отметил министр.

По его словам, вооруженные силы двух стран продолжают тесно взаимодействовать по таким направлениям, как борьба с распространением наркотиков через Карибское море, интеграция ракетных систем и противовоздушная оборона.

Макгинти также подчеркнул, что Канаде необходимо взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, в том числе в Арктическом регионе.

Кроме того, министр сообщил, что Оттава работает над созданием собственной спутниковой системы, которая станет аналогом американской Starlink.