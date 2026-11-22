В Канаде опровергли сообщения об ограничении военного сотрудничества с США
США не ограничивали военное сотрудничество с Канадой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти.
"Я не вижу никаких изменений в том, что мы делаем: как в военной сфере, так и в других областях", - отметил министр.
По его словам, вооруженные силы двух стран продолжают тесно взаимодействовать по таким направлениям, как борьба с распространением наркотиков через Карибское море, интеграция ракетных систем и противовоздушная оборона.
Макгинти также подчеркнул, что Канаде необходимо взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, в том числе в Арктическом регионе.
Кроме того, министр сообщил, что Оттава работает над созданием собственной спутниковой системы, которая станет аналогом американской Starlink.
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