Определился итоговый общекомандный зачет молодежного чемпионата мира по дзюдо, проходящего в столице Узбекистана - Ташкенте, по завершении индивидуальных соревнований.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в медальной таблице Международной федерации дзюдо (IJF) сборная Азербайджана заняла 10-е место.

Наша команда завершила личный турнир мундиаля с одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. "Серебро завоевал" Рамазан Ахмедов (+100 кг), а бронзовыми призерами стали Магомед Мусаев (66 кг) и Давуд Намазлы (100 кг).

Возглавила медальный зачет сборная России, завоевавшая четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. На второй строчке расположилась Турция (два "золота", одно "серебро"), замкнула тройку лидеров Франция (два "золота", одна "бронза").

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях Азербайджан был представлен 14 дзюдоистами - девятью юношами и пятью девушками.