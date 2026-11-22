По всей Франции прошли массовые демонстрации против роста цен. Общее число участников акций достигло 82,5 тысячи человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Самая крупная акция состоялась в Париже. В протестном марше от площади Республики до площади Нации приняли участие 21,5 тысячи человек.

По данным СМИ, шествие прошло спокойно, без серьезных происшествий. Однако после его завершения на площади Нации полицейские со щитами и дубинками начали вытеснять оставшихся демонстрантов в направлении согласованных для выхода улиц и станции метро.

В ходе возникших столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.