20 ноября в Университете Абат Олиба CEU в Барселоне была официально запущена первая в Испании магистерская программа по азербайджановедению.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Сообщается, что на церемонии открытия выступили ректор университета, посол Азербайджана в Испании, директор Агентства помощи международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA) и другие почетные гости. В ходе мероприятия также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании.

"Эта инициатива стала важной вехой в укреплении академических связей между Азербайджаном и Испанией, популяризации знаний об истории, культуре и современном развитии Азербайджана, а также расширении академического сотрудничества", - говорится в публикации.