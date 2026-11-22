https://news.day.az/world/1876002.html GTA в реальной жизни: самолет на парашюте рухнул - ВИДЕО В США небольшой самолет спустился на парашюте и рухнул в кусты рядом с припаркованными автомобилями. Необычное происшествие снял на видео местный житель, который в этот момент находился неподалеку. Как передает Day.Az, мужчина снимал происходящее и кричал пилоту, призывая его катапультироваться.
GTA в реальной жизни: самолет на парашюте рухнул - ВИДЕО
В США небольшой самолет спустился на парашюте и рухнул в кусты рядом с припаркованными автомобилями. Необычное происшествие снял на видео местный житель, который в этот момент находился неподалеку.
Как передает Day.Az, мужчина снимал происходящее и кричал пилоту, призывая его катапультироваться.
Однако у самолета Cirrus нет системы катапультирования. Вместо нее воздушное судно оснащено специальным аварийным парашютом, купол которого спрятан в задней части фюзеляжа.
В результате происшествия пилот отделался царапинами.
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