В США небольшой самолет спустился на парашюте и рухнул в кусты рядом с припаркованными автомобилями. Необычное происшествие снял на видео местный житель, который в этот момент находился неподалеку.

Как передает Day.Az, мужчина снимал происходящее и кричал пилоту, призывая его катапультироваться.

Однако у самолета Cirrus нет системы катапультирования. Вместо нее воздушное судно оснащено специальным аварийным парашютом, купол которого спрятан в задней части фюзеляжа.

В результате происшествия пилот отделался царапинами.