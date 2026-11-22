Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное, следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа обещают Овну поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Овна есть план, как повысить свои доходы, - самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. - сегодня любой шаг Овна в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Телец

Сегодня звезды гороскопа наделяют Тельца здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день - быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Тельца, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Телец разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Близнецы

Сегодня Близнецов может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Близнецы, идя по улице, обнаружат у себя под ногами крупную купюру. Или же они выиграют в лотерею, получат забытый долг, подарок от поклонника... Вариантов может быть множество, так что Близнецам следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Рак

Сегодня Раку трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и - отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Раку сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Лев

Сегодня дело, которому Лев посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Лев не будет склонен расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело - видеть цель, а другое - чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Дева

Сегодня Дева превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ей день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Дева сегодня будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ей следует держать свои обидные высказывания при себе - то есть так, как будто бы она общается с незнакомцем.

Весы

Сегодня в Весах может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Весов будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе - практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Весов. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения - ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей - не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Скорпион

Не исключено, что сегодня Скорпиону захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Скорпион не хуже других. Не противьтесь этому импульсу - сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Скорпиона в доказательство своего превосходства.

Стрелец

Сегодня Стрельцу могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще - удачливости в делах. Благодаря этому, Стрелец будет точно знать, что ему делать и как. Единственное "но": он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Стрельца, поэтому на протяжении дня Стрельцу следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Козерог

Сегодня Козерог будет полон энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит его то и дело оказываться в центре внимания, однако Козерог не ударит в грязь лицом. Он сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Козерогу следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Водолей

Сегодня для Водолея актуальна формула: "Всё в дом!". Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу - к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Водолея, и его близких. Главное для него сегодня - не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Водолей рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют их такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Им будет трудно оставаться на одном месте - ситуация может требовать их присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Рыбы и сами будут не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Рыбам приятный сюрприз.