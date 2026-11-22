Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг брутально нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазку в конце второго раунда в поединке, который прошёл в Катаре в рамках турнира UFC Fight Night 294.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", в профессиональном рекорде Прохазки теперь 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, семь поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В профессиональном рекорде Стирлинга теперь 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.