Ученые нашли в мозге область, где сходятся болевые ощущения и тревога. Это островковая доля, или инсула, - часть коры, скрытая глубоко за другими долями. Открытие опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом исследовании команда из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) впервые показала, что инсула состоит из четырех отдельных, но взаимодействующих областей.

Ученые использовали данные 87 пациентов с трудноизлечимой эпилепсией, собранных примерно за 15 лет. В рамках диагностики пациентам временно имплантировали в мозг электроды, чтобы определить точный источник приступов. С согласия пациентов это дало исследователям редкую возможность напрямую стимулировать инсулу и измерять ее активность и связи с другими областями мозга.

Это позволило выявить четыре отдельные области, которые команда свела в функциональный атлас человеческой инсулы.

Болевые и температурные ощущения возникают в основном в верхней задней (дорсальной) области, где они организованы по частям тела: ощущения в ногах, например, возникали в самой задней части этой зоны, затем шли руки и кисти, а впереди - полость рта. Нижняя (вентральная) область передает диффузные ощущения, затрагивающие сразу несколько частей тела. Стимуляция средней передней области вызывала в основном висцеральные ощущения - например, в груди или животе, - а также чувство тревоги.

Самая передняя часть инсулы, полюс, играет особую роль: ее стимуляция почти не вызывала ощущений, но она активируется, когда мозг решает, на какие стимулы обращать внимание. Она также тесно связана с лобной долей, отвечающей за мышление и планирование, и влияет на другие области инсулы гораздо сильнее, чем они на нее.

"Наши результаты показывают, что инсула - больше, чем ретрансляционная станция для телесных сигналов. Похоже, она активно формирует то, как мы переживаем боль и собственное тело", - отметил доктор Джулиана Квабс, руководивший исследованием.

По словам его коллеги, доктора Свенджи Касперса, это указывает на возможный нейронный механизм, через который эмоции и ожидания могут менять восприятие боли и других физических ощущений.