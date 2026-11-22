Более длительная поддержка смартфона обновлениями не должна быть решающей причиной покупки телефона премиум-класса. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хитрость производителей смартфонов раскрыл редактор портала Джошуа Хокинс. По его словам, многие бренды заявляют о длительной поддержке обновлениями, что в теории позволяет много лет пользоваться одним устройством. Однако значительную часть новых функций старые девайсы не получат, несмотря на длительную поддержку апдейтами.

Авторы отметили, что производителям не выгодно, чтобы клиент купил смартфон и пользовался им много лет. Поэтому Apple, Samsung и другие компании делают многие функции эксклюзивом для новых телефонов. Также случается, что устройство не может поддерживать новые возможности из-за ограничений. Так, нейросеть Apple Intelligence не появилась на iPhone 14 из-за того, что телефон имел слишком мало оперативной памяти. При этом Apple до сих пор выпускает для него обновления.

В этой связи журналист издания заявил, что при выборе устройства важно учитывать не только заявленный срок поддержки, но и характеристики, качество камеры, автономность и вероятность появления будущих функций.