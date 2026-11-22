Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов возглавил турнирную таблицу чемпионата Тюркской шахматной ассоциации, проходящего в казахстанском городе Туркестан.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре наш гроссмейстер обыграл представителя Туркменистана Аманмухаммеда Хоммадова, а в третьем сыграл вничью с казахстанцем Денисом Махневым.

Набрав 2,5 очка по итогам трех туров, Абасов делит лидерство с представителем Турции Ардой Чамларом, однако по дополнительным показателям азербайджанский шахматист занимает первое место.

В женском турнире Говхар Бейдуллаева одержала победу во втором туре и сыграла вничью в третьем. С 2,5 очка после трех туров она идет на второй строчке, уступая лидирующей Даваадэмбэрэл Номин-Эрдэнэ из Венгрии, в активе которой три балла.

Выступающий в турнире ветеранов Вугар Байрамов во втором туре проиграл узбекистанцу Ибрагиму Каримову. Ранее в стартовой партии он победил турецкого шахматиста Джюнейта Мерта и после двух туров с одним очком занимает пятое место.

Отметим, что мужской и женский турниры проходят по двухкруговой системе и состоят из 14 туров.