Автор: Ибрагим Алиев

В реализации проекта TRIPP, известного как "Маршрут Трампа", намечается важный этап. Азербайджан и Армения практически одновременно подтвердили необходимость согласования технических параметров будущего транспортного сообщения. За этим, на первый взгляд, сугубо инженерным вопросом стоит одна из главных задач регионального мирного процесса - создание устойчивой транспортной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Именно об этом 18 ноября заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, подчеркнув, что технические параметры маршрута должны быть обязательно согласованы с Баку. В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, поддержал эту позицию и прямо сослался на слова азербайджанского министра.

Объясняя свою позицию, Байрамов напомнил, что точки входа на маршрут и выхода с него находятся на армяно-азербайджанской границе. По его словам, без соединения с азербайджанской инфраструктурой транспортный проект теряет всякий смысл.

Пашинян, по сути, согласился с этой логикой. Армянская железная дорога, отметил он, должна стыковаться с азербайджанской, а значит, технические решения придется вырабатывать вместе.

То, что оба заявления прозвучали в один день, говорит о сдвиге в характере переговоров. Обсуждение общих принципов постепенно уступает место решению прикладных задач, от которых напрямую зависит судьба проекта.

Будущий маршрут, который начнется на азербайджанской земле и вернется на нее уже со стороны Нахчывана, задуман как часть единой транспортной системы. Поэтому армянский участок невозможно проектировать в отрыве от того, что строит Азербайджан, ведь железные и автомобильные дороги, а также энергетические сети с обеих сторон должны совпадать.

Долгое время подготовка проекта шла в основном между Ереваном и Вашингтоном. Ситуация изменилась 6 ноября, когда по инициативе США начали работу трехсторонние технические группы с участием Азербайджана, Армении и американской стороны.

Специалистам этих групп предстоит согласовать параметры автомобильного и железнодорожного сообщения и линий электропередачи. Получив прямой голос в обсуждении, Азербайджан может гарантировать, что новый маршрут будет совместим с его собственной транспортной сетью.

Для Еревана, который готовит свой участок к строительству, такая работа тоже необходима. Вашингтон же сохраняет за собой активную роль в инициативе, родившейся из договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года.

Новый импульс переговорам придала встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которая состоялась 12 ноября в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества. Лидеры обсудили развитие транспортных связей, делимитацию границы и реализацию TRIPP, в том числе проектирование железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

Заявления, прозвучавшие спустя неделю после дублинской встречи, показывают, что разговор продолжился уже на уровне конкретных механизмов.

Параллельно Баку поддерживает тесный контакт с американскими партнерами. Встретившись 18 ноября со старшим советником специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном, Байрамов обсудил с ним региональные транспортные связи, развитие Срединного коридора и ход работы над TRIPP.

Отдельное внимание собеседники уделили беспрепятственному сообщению между основной частью Азербайджана и Нахчываном, ради которого, по сути, и задуман весь проект.

Еще одну важную деталь добавил Пашинян, объявивший о переходе Армении к практической фазе реализации TRIPP. Одним из ключевых шагов, по его словам, станут делимитация и демаркация южного участка границы, где пройдут транспортные коммуникации.

Если раньше определение границы и открытие коммуникаций обсуждались как отдельные направления мирного процесса, то теперь они оказываются тесно связаны. Прежде чем прокладывать дорогу, нужно точно знать, по какой земле она пройдет, и от слаженности сторон в пограничных вопросах будет зависеть темп всего проекта.

Тем временем Азербайджан, не дожидаясь окончательных решений по армянскому участку, завершает строительство своей части пути. Как сообщил Байрамов, работы на автомобильных и железнодорожных направлениях на территории страны вышли на финишную прямую и будут полностью завершены в начале 2027 года.

Чем ближе азербайджанская инфраструктура к готовности, тем заметнее становится вопрос о темпах работ на армянском участке. Именно от них во многом будет зависеть, когда маршрут заработает целиком.

Многое уже сделано. Стороны признали, что транспортные сети нужно соединить, создали трехсторонний механизм взаимодействия и начали увязывать прохождение маршрута с делимитацией границы.

Впереди остаются окончательное согласование технических параметров, определение нужных пограничных участков и само строительство. Именно на этих этапах выяснится, насколько быстро политические договоренности превратятся в работающую инфраструктуру.

Для Азербайджана итогом станет надежное сообщение с Нахчываном, а для всего Южного Кавказа - новые транзитные возможности и более прочное место в международных перевозках. Поэтому значение этих 42 километров намного больше их протяженности.