Президент США Дональд Трамп заявил, что неспособность властей договориться по вопросу повышения потолка государственного долга может привести к банкротству страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

По словам американского лидера, срок принятия решения по этому вопросу приближается, и отсутствие договоренностей создаст серьезные риски для экономики США.

"У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится", - предупредил Трамп.

При этом он считает, что в США вообще не должно быть ограничений на размер государственного долга.