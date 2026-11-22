https://news.day.az/world/1876192.html Трамп допустил банкротство США Президент США Дональд Трамп заявил, что неспособность властей договориться по вопросу повышения потолка государственного долга может привести к банкротству страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
Трамп допустил банкротство США
Президент США Дональд Трамп заявил, что неспособность властей договориться по вопросу повышения потолка государственного долга может привести к банкротству страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
По словам американского лидера, срок принятия решения по этому вопросу приближается, и отсутствие договоренностей создаст серьезные риски для экономики США.
"У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится", - предупредил Трамп.
При этом он считает, что в США вообще не должно быть ограничений на размер государственного долга.
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