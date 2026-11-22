https://news.day.az/hitech/1876000.html В США электрокар "сошел с ума" - ВИДЕО В США электрокар "сошел с ума" посреди ночи. Как передает Day.Az, машина пыталась припарковаться 868 раз, прежде чем у нее это наконец получилось. В три часа ночи машина сама решила перепарковаться, пока владелец мирно спал.
В США электрокар "сошел с ума" - ВИДЕО
В США электрокар "сошел с ума" посреди ночи.
Как передает Day.Az, машина пыталась припарковаться 868 раз, прежде чем у нее это наконец получилось.
В три часа ночи машина сама решила перепарковаться, пока владелец мирно спал.
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