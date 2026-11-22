Президент США Дональд Трамп намерен добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной после гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский лидер высоко оценил участие своей супруги Мелании Трамп в организации договоренности о прекращении огня в Алешках.

"Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде", - сказал он.

23 октября в Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в город Алешки и эвакуации жителей. Перемирие предусматривало доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей по безопасному коридору.