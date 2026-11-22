https://news.day.az/world/1876197.html Пожар в кондитерской фабрике в Индонезии, есть погибшие Три сотрудника кондитерской фабрики, находящейся в индонезийском промышленном районе Чиканде, погибли из-за пожара. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 19 человек нашли живыми, спасатели продолжают поиски еще 36 человек, сообщил портал Detik.
Пожар в кондитерской фабрике в Индонезии, есть погибшие
Три сотрудника кондитерской фабрики, находящейся в индонезийском промышленном районе Чиканде, погибли из-за пожара.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 19 человек нашли живыми, спасатели продолжают поиски еще 36 человек, сообщил портал Detik.
"Все еще идут поиски 36 человек, трое найдены погибшими", - приводит Detik слова полицейского, участвующего в спасательной операции.
Из 19 выживших четверо получили травмы.
В здании фабрики, по предварительным данным, находилось около 60 человек.
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