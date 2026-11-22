Три сотрудника кондитерской фабрики, находящейся в индонезийском промышленном районе Чиканде, погибли из-за пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 19 человек нашли живыми, спасатели продолжают поиски еще 36 человек, сообщил портал Detik.

"Все еще идут поиски 36 человек, трое найдены погибшими", - приводит Detik слова полицейского, участвующего в спасательной операции.

Из 19 выживших четверо получили травмы.

В здании фабрики, по предварительным данным, находилось около 60 человек.