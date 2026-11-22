Азербайджан за девять месяцев экспортировал в Турцию газа почти на 2 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на отчет "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7,068 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 1,971 миллиарда долларов США.

По расчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Турцию в стоимостном выражении снизился на 61 миллион долларов, или на 3%, а по объему - на 396 миллионов кубометров, или на 5,3%. В январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7,464 миллиарда кубометров газа стоимостью 2,032 миллиарда долларов.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2021-2025 годах объем экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию менялся следующим образом:

Год Объем экспорта Стоимость экспорта 2021 9,850 млрд куб.м 1,684 млрд долларов США 2022 6,854 млрд куб.м 2,208 млрд долларов США 2023 10,854 млрд куб.м 3,682 млрд долларов США 2024 9,812 млрд куб.м 2,986 млрд долларов США 2025 9,688 млрд. куб.м 2,607 млрд долларов США

Как видно из таблицы, составленной агентством, наибольший объем экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию за рассматриваемый период был зафиксирован в 2023 году - 10,854 миллиарда кубометров. При этом наиболее высокая стоимость экспорта также наблюдалась в 2023 году - 3,682 миллиарда долларов США.

В 2022 году объем экспорта снизился до минимального за рассматриваемый период уровня - 6,854 миллиарда кубометров, после чего в 2023 году вырос на 58,4%. В 2024 году поставки сократились на 9,6%, а в 2025 году - еще на 1,3%, составив 9,688 миллиарда кубометров.

Стоимость экспорта после максимального значения в 2023 году также снижалась и в 2025 году составила 2,607 миллиарда долларов США. При этом данный показатель остается выше уровня 2021 года, когда стоимость экспорта составляла 1,684 миллиарда долларов США.