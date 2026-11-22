Lamborghini официально рассекретила открытую версию суперкара Temerario. Премьера модели прошла одновременно в Сант-Агата-Болоньезе и Лос-Анджелесе. Главной технической особенностью новинки стала полностью электрическая складная жесткая крыша, которая впервые в истории марки устанавливается на серийный Spyder, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В отличие от предшественников вроде Huracan Spyder, использовавших тканевый верх, Temerario Spyder получил двухсекционную металлическую конструкцию, разработанную совместно с Webasto. Механизм приводится в действие десятью электрическими актуаторами и складывается вертикально за сиденьями, а не горизонтально над двигателем.

Время работы крыши - около 17 секунд, включая движение на скорости до 50 км/ч. Temerario Spyder унаследовал от исходного купе гибридную силовую установку HPEV. Она состоит из 4,0-литрового твин-турбо V8 с плоским коленвалом (отдача 800 л.с., отсечка на 10 000 об/мин, а с Launch Control - до 10 250 об/мин) и трёх электромоторов.

Суммарная мощность системы составляет 920 л.с. (907 hp), крутящий момент - 800 Н·м. Несмотря на прибавку в весе около 100 кг из-за механизма складывания крыши и усилителей кузова, динамика осталась практически на уровне купе: разгон до 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч за 7,3 секунды, максимальная скорость - 343 км/ч.

Ожидается, что на Spyder придется около половины всего тиража модели Temerario. Стартовая цена в США, по предварительным данным, составит около 390 900 долларов.