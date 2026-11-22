https://news.day.az/society/1876210.html Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване В иранском городе Хое произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, очаг подземных толчков, зафиксированных в 01:25 по бакинскому времени, располагался на глубине 10 км.
Землетрясение в Иране ощущалось в Нахчыване
В иранском городе Хое произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, очаг подземных толчков, зафиксированных в 01:25 по бакинскому времени, располагался на глубине 10 км.
В приграничных к эпицентру районах Нахчыванской АР землетрясение ощущалось силой в 3 балла.
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