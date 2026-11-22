https://news.day.az/azerinews/1876209.html İranda baş verən zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub İranın Xoy şəhərində 4,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Məlumata əsasən, zəlzələ yerli vaxtı ilə 01:25-də baş verib. Yeraltı təkanların ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
İranda baş verən zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub
İranın Xoy şəhərində 4,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Məlumata əsasən, zəlzələ yerli vaxtı ilə 01:25-də baş verib. Yeraltı təkanların ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının episentrə yaxın sərhəd rayonlarında 3 bala qədər hiss olunub.
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