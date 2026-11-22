В Windows есть необязательные функции, отключение которых позволит освободить достаточно много места на диске. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неожиданный способ очистить накопитель компьютера от лишних файлов нашел редактора портала Панкил Шах, которому удалось освободить 65 гигабайт. Он рассказал, что каждая копия Windows имеет ряд функций, которыми пользуются далеко не все пользователи персональных компьютеров (ПК). Однако для их работы нужно много места на накопителе, которое можно освободить.

В первую очередь специалист рекомендовал выключить режим сна. Он объяснил, что при его активации операционная система (ОС) сохраняет содержимое оперативной памяти на диск. Чтобы выключить этот режим, нужно открыть командную строку с правами администратора и выполнить команду powercfg /hibernate off. Также Шах посоветовал отключить файл подкачки - его ОС использует, когда компьютеру не хватает оперативной памяти. Чтобы деактивировать эту опцию, нужно ввести в поиске "Настроить внешний вид и производительность Windows", затем в окне "Параметры производительности" открыть вкладку "Дополнительно" и внести настройки в подразделе "Виртуальная память".

Также можно отключить точки восстановления системы, которые позволяют отменить неудачное обновление или изменение настроек. Чтобы перейти в параметры, нужно ввести в поиске "Создать точку восстановления". Кроме того, журналист выключил функцию "Оптимизация доставки", с помощью которой Windows может сохранять файлы обновлений и передавать их другим компьютерам. Настройки находятся в разделе "Центр обновления Windows" и подразделе "Оптимизация доставки".