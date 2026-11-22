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Протесты в Париже переросли в уличные столкновения с полицией - ВИДЕО

Протестные демонстрации в Париже вчера вечером снова переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики проводят массовые задержания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы писали, что во Франции на акциях протеста задержали более 140 человек.