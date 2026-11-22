https://news.day.az/world/1876208.html Протесты в Париже переросли в уличные столкновения с полицией - ВИДЕО Протестные демонстрации в Париже вчера вечером снова переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики проводят массовые задержания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы писали, что во Франции на акциях протеста задержали более 140 человек.
Протесты в Париже переросли в уличные столкновения с полицией - ВИДЕО
Протестные демонстрации в Париже вчера вечером снова переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики проводят массовые задержания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы писали, что во Франции на акциях протеста задержали более 140 человек.
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