Автор: Тофик Аббасов

В армянском экспертном поле продолжается увлекательный жанр политической фантастики и эквилибристики: когда реальные козыри на земле заканчиваются, остается выдумывать несуществующие трещины между союзниками. Очередной шедевр этого жанра выдал политолог Степан Даниелян, обнаруживший в эфире Sputnik Армения "негласную конкуренцию" между Азербайджаном и Турцией за контроль над Нахчываном.

Поводом для бурных геополитических фантазий стало вполне рутинное и технически обоснованное заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 18 ноября 2026 года. Глава МИД напомнил элементарную истину: поскольку точки входа и выхода будущего 42-километрового маршрута TRIPP ("Маршрут Трампа") находятся на границе с Азербайджаном, его технические параметры - ширину колеи, стыковку путей и энергетических линий - необходимо согласовать с Баку. Иначе, как метко заметил министр, дорога просто не имеет смысла.

Казалось бы, физика и железнодорожная инженерия - вещи упрямые: рельсы не могут висеть в воздухе. Но в интерпретации Степана обычное требование технической стыковки превратилось в настоящий геополитический триллер.

Три "открытия" армянской политологии

Если собрать воедино тезисы, озвученные экспертом, получается стройная, но совершенно оторванная от реальности конструкция:

"Битва за Нахчыван". По версии Даниеляна, между Баку и Анкарой развернулась "негласная конкуренция" за контроль над Нахчыванской автономией. Аргумент убийственный: 50% экономических связей приходится на Турцию, а на втором месте - Иран. Значит, делает глубокомысленный вывод "аналитик", Баку срочно нужен "контрольный пакет" в дороге через Сюник, чтобы "отбить" собственный регион у Турции.

"Сюник важнее Среднего коридора". "Эксперт" уверяет, что для Азербайджана эта ветка нужна исключительно для внутреннего перетягивания каната с Анкарой, а вовсе не как ключевое звено Среднего коридора, связывающего тюркский мир и рынки Востока и Запада.

"Ждите саммита сверхдержав". Наконец, главный козырь всех ереванских прогнозов последних лет - волшебная мантра о том, что вот-вот встретятся лидеры США, Китая и России, "поделят зоны влияния", и проект TRIPP сам собой рассосется. Поэтому, мол, Баку и торопится, а Ереван подписывает документы "для виду", чтобы потянуть время.

Суровая реальность против влажных фантазий

Проблема подобных "аналитических выкладок" в том, что их авторы упорно выдают желаемое за действительное, пытаясь нащупать хоть какую-то щель в азербайджано-турецком тандеме там, где ее нет и в помине.

Искать "конкуренцию" между Баку и Анкарой за Нахчыван - это примерно то же самое, что искать конфликт между правой и левой рукой. В то время как в ереванских студиях рассуждают о "турецкой угрозе" для суверенитета Азербайджана над Нахчываном, Баку и Анкара действуют как единый, идеально отлаженный механизм:

Синхронная инфраструктура. Азербайджан завершил строительство автомобильных и железных дорог на своей территории до границы с Арменией и приступает к модернизации 194-километровой нахчыванской ветки (увеличивая ее мощность в 10 раз - до 15 млн тонн грузов в год), Турция параллельно строит железнодорожную линию Карс - Игдыр - Аралык - Дилуджу, которая состыкуется ровно с этой же магистралью.

Единый энергетический контур. Введенный в строй газопровод Игдыр - Нахчыван и четырехсторонние соглашения по экспорту зеленой энергии (Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария) окончательно сняли многолетнюю блокаду автономии, превратив ее в общий транспортно-энергетический хаб двух братских стран.

Никаких недопониманий, скрытых трений или "борьбы за контроль" между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эрдоганом нет. Напротив, Шушинская декларация о союзнических отношениях работает с точностью швейцарских часов, превращая Средний коридор в безальтернативную артерию Евразии.

Самое забавное в этой истории то, что фантазии армянских комментаторов опровергает свое же руководство - причем буквально в те же сутки, как говорится, по горячим следам.

Пока Степан Даниелян убеждал аудиторию, что Ереван все делает "для виду" и ждет глобального передела мира, премьер-министр Никол Пашинян 18 ноября с трибуны Национального собрания полностью поддержал слова Джейхуна Байрамова. "Железная дорога строится для того, чтобы соединяться с другой железной дорогой. Мы ведь не собираемся строить собственную суверенную железную дорогу, которая будет кружить вокруг Мегри и ни с чем не соединяться", - с убийственной логикой пояснил глава армянского правительства.

Более того, в те же дни Пашинян заявил о подготовке референдума по новой Конституции Армении, призванной закрепить концепцию "Реальной Армении" в ее международно признанных 29.7 тыс. квадратных километров и сделать мир в регионе необратимым, прямо назвав запуск TRIPP одним из ключевых шагов институционализации этого мира.

Складывающаяся картина предельно ясна. В Ереване на официальном уровне уже поняли простую вещь: ждать, пока Вашингтон, Пекин и Москва перекроят карту мира ради амбиций армянской публики, бессмысленно. А тем, кто все еще пытается вбить клин между Баку и Анкарой, остается лишь посочувствовать - строить аналитику на собственных страхах и фантомных болях всегда заканчивается столкновением с реальностью, в которой поезда уже готовятся к отправке.