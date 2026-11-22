Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может обанкротиться, если власти не решат вопрос с потолком государственного долга. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится", - сказал американский лидер.

По мнению Трампа, в США вообще не должно существовать ограничения на объем государственного долга.

В ноябре газета The New York Times сообщила, что США могут достичь установленного законом потолка госдолга уже в феврале или марте 2027 года. Действующий лимит составляет $41,1 трлн. После его достижения минфину придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая приостановку инвестиций в отдельные государственные фонды и перераспределение средств между ведомствами. По оценке издания, это позволит отсрочить возможный дефолт, однако риск его наступления может возникнуть в августе 2027 года.

В конце августа государственный долг США впервые превысил $40 трлн. За девять лет показатель увеличился примерно на $20 трлн. Аналитики связывают рост задолженности с заимствованиями для покрытия бюджетного дефицита и выплатами процентов по кредитам.