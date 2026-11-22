Североатлантический альянс (НАТО) будет защищать каждый дюйм территории Польши после инцидента в воздушном пространстве страны. Об этом заявил генсек военного блока Марк Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Я могу гарантировать, что НАТО защитит каждый дюйм польской территории", - заявил Рютте.

Отмечается, что главком сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предпримет все необходимые меры для "выявления любых угроз обороноспособности и сдерживанию и при необходимости внесет соответствующие корректировки".

20 ноября власти Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Утром жители Люблинского и Подкарпатского воеводств проснулись от воздушной тревоги - Правительственный центр безопасности сообщил об угрозе атаки. После этого СМИ писали о падении неопознанного воздушного объекта в селе Новы-Липовец в 46 км от границы с Украиной.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что размещенные на территории Польши зенитно-ракетные комплексы Patriot были приведены в боевую готовность. Речь идет об активации ПВО, расположенных рядом с аэропортом Ясенка в Жешуве, а также возле Свидника - города на востоке Польши, близ границы с Украиной и Белоруссией.