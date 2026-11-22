https://news.day.az/society/1876221.html Крупное ДТП на аэропортовской дороге - ВИДЕО На аэропортовской дороге произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в результате ДТП нескольким автомобилям нанесен серьезный ущерб, в движении транспорта возникли трудности. Представляем данные кадры:
Крупное ДТП на аэропортовской дороге - ВИДЕО
На аэропортовской дороге произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, в результате ДТП нескольким автомобилям нанесен серьезный ущерб, в движении транспорта возникли трудности.
Представляем данные кадры:
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