Турнир UFC Fight Night 294, прошедший в столице Катара Дохе, завершился неожиданным результатом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в главном поединке вечера новозеландец Навахо Стирлинг встретился с бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе чехом Иржи Прохазкой.

После напряженного первого раунда Стирлинг нокаутировал соперника мощным ударом правой руки в последние секунды второго раунда. Рефери остановил поединок за две секунды до окончания раунда.

Благодаря этой победе новозеландский боец довел количество своих выигранных поединков до 12 и продлил беспроигрышную серию. Кроме того, за одно из лучших выступлений вечера UFC наградила его бонусом в размере 100 тысяч долларов.

Прохазка, ставший чемпионом UFC в июне 2022 года после победы над бразильцем Гловером Тейшейрой, вновь потерпел серьезную неудачу. В конце того же года чешский боец был вынужден отказаться от чемпионского пояса из-за травмы.

Победа над бывшим чемпионом значительно повысила шансы Стирлинга включиться в борьбу за титул в полутяжелом весе.